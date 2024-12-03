بأكثر من 8 مليارات دولار .. العراق الوجهة الرئيسية الثانية للصادرات الإيرانية

شفق نيوز/ احتل العراق الوجهة الثانية الرئيسية للصادرات الايرانية بأكثر من 8 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية حسب ما أظهرت آخر إحصائيات التجارة الخارجية الايرانية .

وأوضحت الاحصائيات أن إيران صدرت 103 ملايين و558 ألف طن من السلع خلال الأشهر الثمانية الماضية، بقيمة إجمالية بلغت 38.152 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 14.66% في الوزن و 18% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تشير البيانات الى أن 7 دول كانت هي الوجهات الرئيسية للصادرات الإيرانية، وهي: الصين، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، أفغانستان، باكستان و الهند. إذ استقبلت الصين صادرات إيرانية بقيمة 9.9 مليارات دولار، تلتها العراق بـ 8.3 مليارات دولار، ثم الإمارات بـ 4.8 مليارات دولار، وتركيا بـ 4.4 مليارات دولار، وأفغانستان بـ 1.6 مليار دولار، وباكستان بـ 1.5 مليار دولار، والهند بـ 1.2 مليار دولار.

واستحوذت هذه الدول السبع على 82.29% من وزن صادرات إيران غير النفطية و 82.94% من قيمتها الإجمالية.