بأكثر من 70 مليار دولار.. بغداد تعرض عشرات الفرص الاستثمارية أمام طهران

شفق نيوز/ كشف السفير العراقي في طهران ناصر عبد المحسن عبد الله، يوم الاثنين، عن توفير العراق عشرات الفرص الاستثمارية أمام الشركات الإيرانية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والنفط والغاز والصناعات الثقيلة والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية.

وذكرت صحيفة "إيران فرونت بيج"، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "رئيس غرفة التجارة الإيرانية صمد حسن زاده دعا خلال لقائه السفير العراقي إلى توسيع حجم الاستثمارات الإيرانية داخل العراق"، موضحة أن "بغداد تسعى إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودفع عجلة التجارة الثنائية نحو مستويات أعلى عبر تسهيلات استثمارية واسعة النطاق".

وأشار السفير العراقي، بحسب الصحيفة، إلى أن "بلاده تعرض 27 فرصة استثمارية في مجال الطاقة المتجددة موزعة على 14 محافظة بالإضافة إلى مشروعين رئيسيين في قطاعي النفط والغاز إلى جانب 22 فرصة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة و9 فرص استثمارية في المناطق الصناعية ومناطق التجارة الحرة و10 فرص في القطاع الزراعي تتركز معظمها في المحافظات القريبة من الحدود الإيرانية إضافة إلى 10 فرص في قطاع الرعاية الصحية و25 فرصة في قطاع الإسكان".

كما أضاف أن "آفاق الاستثمار في المناطق الحرة والمجمعات الصناعية العراقية وحدها قد تتجاوز 70 مليار دولار"، مضيفاً أن "توسيع المشاركة الايرانية من شأنه المساهمة في تحقيق توازن تجاري بين البلدين".

من جانبه شدد رئيس غرفة التجارة الإيرانية، على "أهمية إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الإيرانيين وفي مقدمتها الضمانات المصرفية والإجراءات القانونية"، مؤكداً أن "المشاريع الإنتاجية المشتركة تمثل أولوية لدى طهران في هذه المرحلة".

كما دعا المسؤول الإيراني، إلى "توفير بيئة قانونية شفافة تحفظ حقوق المستثمرين وتشجع على زيادة الانخراط في السوق العراقية".

ترجمة شفق نيوز