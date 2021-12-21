سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بأكثر من 600 مليار دينار.. استثمار ذي قار تمنح 10 إجازات لمستثمرين محليين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-21T11:47:09+0000
بأكثر من 600 مليار دينار.. استثمار ذي قار تمنح 10 إجازات لمستثمرين محليين

شفق نيوز/ اعلنت هيئة استثمار ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن منح أكثر من 10 إجازات لمشاريع متنوعة في مدينة الناصرية وابرزها السكن.

وذكر مدير الهيئة، عبدالحميد الحصونة لوكالة شفق نيوز، ان هيئته "منحت 13 اجازة لمستثمرين في محافظة ذي قار من اجل المباشرة بمشاريعهم الكبيرة والتي تنوعت بين السكن، والخدمات، والتجارة"، لافتا إلى أن "القيمة المالية للمشاريع المحالة تبلغ أكثر من 600 مليار دينار عراقي".

واضاف، ان "الإجازات الممنوحة للمستثمرين كانت من ضمنها مشاريع مجمعات سكنية بحوالي أكثر من 2000 منزل سكني استثماري، توزعت بين الشرطة والمجاري والحقوقيين".

related

"حرب" يحدد خطوات ملاحقة مستثمرين بعد إلغاء إجازاتهم

Date: 2021-04-22 15:03:59
"حرب" يحدد خطوات ملاحقة مستثمرين بعد إلغاء إجازاتهم

الأنبار تشيد بالاستثمار الكوردي وتعلن توفير 7 آلاف فرصة عمل عبر 45 مشروعاً

Date: 2021-06-20 18:54:02
الأنبار تشيد بالاستثمار الكوردي وتعلن توفير 7 آلاف فرصة عمل عبر 45 مشروعاً