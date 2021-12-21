بأكثر من 600 مليار دينار.. استثمار ذي قار تمنح 10 إجازات لمستثمرين محليين

شفق نيوز/ اعلنت هيئة استثمار ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن منح أكثر من 10 إجازات لمشاريع متنوعة في مدينة الناصرية وابرزها السكن.

وذكر مدير الهيئة، عبدالحميد الحصونة لوكالة شفق نيوز، ان هيئته "منحت 13 اجازة لمستثمرين في محافظة ذي قار من اجل المباشرة بمشاريعهم الكبيرة والتي تنوعت بين السكن، والخدمات، والتجارة"، لافتا إلى أن "القيمة المالية للمشاريع المحالة تبلغ أكثر من 600 مليار دينار عراقي".

واضاف، ان "الإجازات الممنوحة للمستثمرين كانت من ضمنها مشاريع مجمعات سكنية بحوالي أكثر من 2000 منزل سكني استثماري، توزعت بين الشرطة والمجاري والحقوقيين".