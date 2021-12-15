بأكثر من 60٪.. تراجع حيازة العراق من السندات الامريكية

شفق نيوز/ أفادت وزارة الخزانة الامريكية بان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت الى اكثر من 60 بالمئة خلال عشر سنوات لتصل الى 17.954 مليار دولار خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت الخزانة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان حيازة العراق من السندات انخفضت خلال عشر سنوات وبنسبة 61.34%"، مبينة ان "العراق اشترى السندات الامريكية في عام 2012 وبمعدل سنوي بلغ 46.316 مليار دولار، لتنخفض في عام 2013 الى 42.1 مليار دولار كمعدل سنوي، فيما بلغت في عام 2014 كمعدل 28.2 مليار دولار".

واضافت ان "السندات التي اشتراها العراق لعام 2015 بلغت كمعدل سنوي 25.6 مليار دولار، لتصبح هذه السندات في عام 2016 كمعدل سنوي 15.3 مليار دولار، لترتفع قليلا في عام 2017 كمعدل سنوي الى 16.6 مليار دولار".

وتابعت بالقول، ان "المعدل السنوي للسندات المشتراة من قبل العراق لعام 2018 بلغت 27 مليار دولار، ولتبلغ في عام 2019 كمعدل سنوي 34 مليار دولار".

واشارت الى ان المعدل السنوي للسندات المشتراة لعام 2020 بلغت 24.7 مليار دولار، ولتبلغ 17.954 مليار دولار كمعدل خلال التسعة اشهر من العام الحالي 2021".