بأكثر من 6%.. خاما البصرة يتكبدان خسائر حادة بالتزامن مع تراجع النفط العالمي

شفق نيوز - بغداد

سجل الخام العراقي، اليوم الثلاثاء، تراجعاً حاداً بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إذ هبط خام البصرة الثقيل إلى 64.40 دولاراً للبرميل بخسارة بلغت 4.88 دولارات أو ما نسبته 7.04%، فيما انخفض خام البصرة المتوسط إلى 66.50 دولاراً للبرميل متراجعاً بنسبة 6.84%، ليكونا من بين أكثر الخامات النفطية خسارة خلال التداولات الأخيرة.

وتراجعت أسعار النفط العالمية بشكل متفاوت، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 90.16 دولاراً للبرميل متراجعاً بمقدار 1.14 دولار أو بنسبة 1.25%، فيما هبط خام برنت إلى 93.43 دولاراً للبرميل بخسارة بلغت 0.82 دولار أو 0.87%.

كما تراجعت سلة منظمة أوبك إلى 100.63 دولار للبرميل بانخفاض 0.95 دولار أو 0.94%، فيما هبط خام دبي إلى 90.46 دولاراً بخسارة تجاوزت 5%، وتراجع خام عمان المتداول في بورصة دبي للطاقة إلى 90.40 دولاراً للبرميل منخفضاً بنسبة 3.21%.

وفي منطقة الخليج، انخفض الخام العربي الخفيف السعودي إلى 100.03 دولار للبرميل متراجعاً بنسبة 4.75%، بينما هبط الخام الكويتي التصديري إلى 103.82 دولارات بخسارة بلغت 5.55%.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات الإمدادات العالمية، ومستويات الطلب من الاقتصادات الكبرى، إلى جانب سياسات الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك+ وتأثيرها على اتجاهات الأسعار العالمية.