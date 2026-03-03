بأكثر من 6% .. ارتفاع أسعار خام البصرة

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط بأكثر من 6٪، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 4.25 دولارات بما يعادل 6.30%‎‎ ليصل الى 71.72 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 4.25 دولارات بما يعادل 6.12% ليصل 73.67 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط في ظل اتساع نطاق المواجهة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات وسط تهديدات بإغلاق مضيق هرمز.

وارتفع خام برنت 72.35 دولارا، وارتفع خام تكساس الأميركي 79.80 دولارا.