بأكثر من 50 سنتاً.. ارتفاع أسعار خام البصرة

2022-12-21T08:00:27.000000Z

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الاربعاء، بأكثر من 50 سنتا مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر إلى آسيا 55 سنتاً، بما يعادل 0.73% ليصل الى 75.60 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر إلى آسيا 55 سنتا أو ما يعادل 0.80 % ليصل الى 69.55 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية تذبذبا مع تراجع الدولار والمخزونات الأمريكية يقابلها بوادر الركود الاقتصادي في أوروبا بعد ارتفاع التضخم فيها.

 

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