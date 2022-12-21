بأكثر من 50 سنتاً.. ارتفاع أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الاربعاء، بأكثر من 50 سنتا مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر إلى آسيا 55 سنتاً، بما يعادل 0.73% ليصل الى 75.60 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر إلى آسيا 55 سنتا أو ما يعادل 0.80 % ليصل الى 69.55 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية تذبذبا مع تراجع الدولار والمخزونات الأمريكية يقابلها بوادر الركود الاقتصادي في أوروبا بعد ارتفاع التضخم فيها.