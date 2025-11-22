بأكثر من 5 مليارات دولار .. العراق ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية غير النفطية

شفق نيوز - بغداد /طهران

سجّل العراق موقعاً متقدماً ضمن أهم الشركاء التجاريين لإيران خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ جاء في المرتبة الثانية بين أكبر مستوردي السلع الإيرانية غير النفطية، وفق بيانات منظمة تطوير التجارة الإيرانية.

وبلغت قيمة واردات العراق من السلع الإيرانية غير النفطية نحو 5.823 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ما يرسّخ موقعه كثاني أكبر سوق مستقبلة للصادرات الإيرانية بعد الصين

وأظهرت الإحصاءات أن الصين حافظت على الصدارة بواردات قيمتها 8.227 مليارات دولار، تلاها العراق، ثم الإمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار، وتركيا بـ 3.714 مليارات دولار، فيما حلّت أفغانستان خامساً بـ 1.405 مليار دولار.

وبلغت قيمة صادرات إيران غير النفطية خلال الفترة المذكورة نحو 32 مليار دولار، مقابل واردات وصلت إلى 34.5 مليار دولار، مع تسجيل انخفاض في متوسط قيمة الطن المصدر إلى 348 دولاراً، بنسبة 4.92% مقارنة بالعام الماضي.

وتنوّعت السلع الإيرانية المصدرة لتشمل الغاز الطبيعي بقيمة 2.796 مليار دولار، والبروبان المسال 2.099 مليار دولار، والقار النفطي 1.381 مليار دولار، إضافة إلى البوتان المسال، الميثانول، سبائك الحديد والفولاذ، واليوريا.