بأكثر من 5%.. تراجع حاد لأسعار الخام العراقي مع انخفاض النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد

سجلت أسعار النفط العراقية تراجعاً ملحوظاً بالتزامن مع انخفاض أسعار الخام العالمية، إذ هبط خام البصرة الثقيل بأكثر من 5%، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط خلال تعاملات اليوم.

وأظهرت بيانات الأسواق أن خام البصرة الثقيل انخفض إلى 47.73 دولاراً للبرميل، متراجعاً بمقدار 2.75 دولار أو ما يعادل 5.45%، فيما هبط خام البصرة المتوسط إلى 49.83 دولاراً للبرميل بخسارة بلغت 5.23%.

وعالمياً، تراجع خام برنت إلى 77.63 دولاراً للبرميل بانخفاض نسبته 0.35%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 73.73 دولاراً للبرميل فاقداً 0.18%.

كما هبط خام مربان الإماراتي بنسبة 3.86% إلى 70.79 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام العربي الخفيف السعودي بنسبة 3.58% إلى 80.72 دولاراً للبرميل.

وفي المقابل، ارتفعت سلة أوبك إلى 83.16 دولاراً للبرميل بزيادة 0.78%، وصعد خام الأورال الروسي بنسبة 8.81% إلى 66.58 دولاراً للبرميل.