بأكثر من 40 مليون دولار .. تراجع في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء، من العملة الصعبة، لتسجل أكثر من 214 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 16.41 % لتصل إلى 214 مليوناً، و422 الفا و600 دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 256 مليونا و317 الفا و371 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 156 مليوناً و202 الفا و600 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 58 مليوناً و220 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 3 شركات صرافة، و102 شركة توسط.