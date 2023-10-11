بأكثر من 4 مليارات دولار.. العراق ثاني أكبر مستورد من إيران خلال 6 أشهر

شفق نيوز / أعلن السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الأربعاء، أن العراق احتل المرتبة الثانية باستيراد البضائع الإيرانية والتي بلغت 4 مليارات و500 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال آل صادق، خلال حفل افتتاح معرض إيران للأعمال الثالث في العراق، إن "حجم صادرات إيران إلى الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 67 مليونا و700 ألف طن من البضائع بقيمة 24 مليارا و 144 مليون دولار".

وأضاف أن "هذه الإحصائية أظهرت نموا بنحو 16% في تصدير البضائع الإيرانية إلى السوق العراقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وتابع: "على الرغم من وجود بعض القيود الداخلية، إلا أن إيران التزمت بمساعدة العراق في تلبية احتياجات محطات الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز، ومن خلال تنفيذ مشاريع محطات توليد الكهرباء والغاز، خاصة من خلال شركاتها الكبيرة مثل (مبنا)، الامر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين حالة البنية التحتية للطاقة في العراق".

وأوضح السفير الإيراني، أن "اتجاه العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق كان في نمو دائم، ووصل إلى حوالي 12 مليار دولار العام الماضي".

ولفت آل صادق، إلى أن "الشركات الإيرانية نفذت العديد من المشاريع في العراق في السنوات الماضية وكان لها حضور فعال في السوق العراقية وتعلن دعمها لاستقرار العراق وأمنه واستقلاله ووحدة أراضيه وعزته واقتداره ومكانته الإقليمية والدولية، وتعلن استعدادها لتطوير التعاون الإقليمي الثنائي".

وخلص السفير الإيراني لدى العراق، إلى القول إن "تحسين مستوى التبادل بين البلدين في كافة الأبعاد وخاصة في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك، يحظى باهتمام وتأكيد مسؤولي البلدين".