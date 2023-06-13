بأكثر من 39 مليار دولار.. صادرات العراق للصين تشكل نحو ثلثي حجم التبادل التجاري بين البلدين

شفق نيوز/ شكلت صادرات العراق الى الصين خلال العام الماضي 2022، نحو ثلثي التبادل التجاري بين البلدين، حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات.

وذكر الموقع في إحصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "التبادل التجاري بين العراق والصين خلال عام 2022 بلغ 53.372.463 مليار دولار شكلت صادرات العراق للصين منها نحو 64.50%".

واضافت ان العراق صدّر للصين خلال عام 2022 مقدار 18 سلعة بقيمة مالية بلغت 39.384.746 مليار دولار، كانت أبرزها النفط والوقود المعدني الى الصين بمقدار 39.355.984 مليار دولار، كما صدر ملح الكبريت والحجر والجير والأسمنت بمقدار 27.421 مليون دولار ومنتجات كيماوية متنوعة وعضوية بمقدار 896 ألف دولار".

واشارت الى ان الصين صدر سلع وبضائع عديدة للعراق بقيمة مالية بلغت 13.987.717 مليار دولار ولأكثر من 70 سلعة كانت ابرزها الآلات والأجهزة الميكانيكية بمقدار 2.152.634 مليار دولار، والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بمقدار 1.857.397 مليار دولار، المصنوعات من الحديد والستيل بمقدار 917.937 مليون دولار".

وفي عام 2022 وصل حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى أربعة أضعاف ما كان عليه قبل 15 عاماً، إذ بلغ 507.15 مليارات دولار، بحسب البيانات المنشورة على "موقع منتدى التعاون الصيني - العربي"، إذ بلغ حجم الواردات الصينية من وإلى دول الشرق الأوسط 228.9 مليار دولار بزيادة 16.4 في المئة، أما الصادرات الصينية فبلغت 278.2 مليار دولار، أي 37.6 في المئة على أساس سنوي.

وتصدرت السعودية المرتبة الأولى كأكبر موردي الخام للصين خلال أبريل (نيسان) 2023 بمقدار 2.06 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات جمركية صينية صدرت حديثاً.

في حين جاء العراق ثالثا بأكبر موردي الخام للصين في نيسان بعد كل من السعودية وروسيا حيث بمقدار 1.148 مليون برميل يوميا.