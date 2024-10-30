بأكثر من 33 مليون دولار .. العراق يستورد مواداً نانويةً من إيران

شفق نيوز/ استورد العراق مواداً نانوية من إيران بقيمة مالية تجاوزت 33 مليون دولار أمريكي في العام الايراني المنتهي 19 مارس/آذار 2024 .

وذكر أمين هيئة تقنيات النانو والميكرو الايرانية عماد أحمد وند في تصريح صحفي، أن حجم مبيعات منتجات تقنية النانو في العام المذكور بلغت 1.620 مليار دولار، حيث استحوذت السوق المحلية على 91 بالمئة من هذا الحجم في مقابل نحو 9 بالمئة للصادرات.

وأضاف أن المنتجات النانوية تم تصديرها الى 49 بلدا، 60 بالمئة منها قد تدفقت الى العراق وسوريا والهند والصين وتركيا.

وبين أحمد وند أن العراق استورد ما قيمته 33.5 مليون دولار وسوريا 20 مليونا والهند 14.9 مليون دولار والصين 10.4 ملايين وتركيا 10.1 ملايين دولار .