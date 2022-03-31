بأكثر من 300 ألف دونم.. "سلة ديالى الغذائية" تطالب بتنفيذ مشروع إروائي يضاعف إنتاجها الزراعي

شفق نيوز/ طالبت ناحية العظيم، شمال ديالى، يوم الخميس، الجهات المعنية بتنفيذ مشروع إروائي في الناحية لإحياء أكثر من 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة.

وقال رئيس مجلس الناحية المنحل محمد إبراهيم العبيدي لوكالة شفق نيوز إن "مشروع الارواء المبطن، بطول نحو 40 كم والمقرر من عام 2009، وبعد استكماله للمرتسمات والكشوفات اللازمة، الا أنه لا زال معطلاً لأسباب غير معروفة رغم جدواه الزراعية والاقتصادية للناحية وإحياء أراضٍ زراعية خصبة".

وبيّن ان "المشروع وبحسب الخطة المقررة سيغذي 106 آلاف دونماً، لكنه سيشمل فيما بعد أكثر من 300 ألف دونم من الاراضي الزراعية"، مطالباً بـ" ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع لإضافة مردودات اقتصادية وزراعية إضافية تغطي حاجة المحافظة والمحافظات المجاورة الأخرى".

وتٌعد ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة) أبرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها "سلة ديالى الغذائية" وتحوي 400 الف دونم من الاراضي الزراعية وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة.