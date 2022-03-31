سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بأكثر من 300 ألف دونم.. "سلة ديالى الغذائية" تطالب بتنفيذ مشروع إروائي يضاعف إنتاجها الزراعي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-31T11:47:02+0000
بأكثر من 300 ألف دونم.. "سلة ديالى الغذائية" تطالب بتنفيذ مشروع إروائي يضاعف إنتاجها الزراعي

شفق نيوز/ طالبت ناحية العظيم، شمال ديالى، يوم الخميس، الجهات المعنية بتنفيذ مشروع إروائي في الناحية لإحياء أكثر من 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة.

وقال رئيس مجلس الناحية المنحل محمد إبراهيم العبيدي لوكالة شفق نيوز إن "مشروع الارواء المبطن، بطول نحو 40 كم والمقرر من عام 2009، وبعد استكماله للمرتسمات والكشوفات اللازمة، الا أنه لا زال معطلاً لأسباب غير معروفة رغم جدواه الزراعية والاقتصادية للناحية وإحياء أراضٍ زراعية خصبة".

وبيّن ان "المشروع وبحسب الخطة المقررة سيغذي 106 آلاف دونماً، لكنه سيشمل فيما بعد أكثر من 300 ألف دونم من الاراضي الزراعية"، مطالباً بـ" ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع لإضافة مردودات اقتصادية وزراعية إضافية تغطي حاجة المحافظة والمحافظات المجاورة الأخرى".

وتٌعد ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة) أبرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها "سلة ديالى الغذائية" وتحوي 400 الف دونم من الاراضي الزراعية وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة.

related

منطقة عراقية تمول البلاد بأكثر من 2000 طن من الرقي يومياً

Date: 2021-05-15 14:47:02
منطقة عراقية تمول البلاد بأكثر من 2000 طن من الرقي يومياً

قرار وزاري ينعش "حقول الدواجن" ومطالب بحماية قوت الفقراء

Date: 2021-04-02 12:06:37
قرار وزاري ينعش "حقول الدواجن" ومطالب بحماية قوت الفقراء

اتفاق عراقي أممي لتنفيذ مشاريع بقيمة 33 مليون دولار في 6 محافظات

Date: 2019-08-28 18:39:56
اتفاق عراقي أممي لتنفيذ مشاريع بقيمة 33 مليون دولار في 6 محافظات

بعد ظهور اصابات في بغداد.. "سلة دواجن العراق" تستنفر لمواجهة انفلونزا الطيور

Date: 2021-06-15 06:39:28
بعد ظهور اصابات في بغداد.. "سلة دواجن العراق" تستنفر لمواجهة انفلونزا الطيور

ديالى تقاضي الكهرباء بسبب الخط الايراني.. "عطل الحياة وأوقف الإقتصاد"

Date: 2020-07-06 18:03:20
ديالى تقاضي الكهرباء بسبب الخط الايراني.. "عطل الحياة وأوقف الإقتصاد"

كرميان ومحافظتان.. انخفاض إنتاج الرمان وخسائر اقتصادية تلحق بالمزارعين

Date: 2021-10-24 11:54:22
كرميان ومحافظتان.. انخفاض إنتاج الرمان وخسائر اقتصادية تلحق بالمزارعين

ديالى تتغلب على عقبات النزوح والأمن وتتصدر إنتاج العسل

Date: 2020-11-20 16:51:08
ديالى تتغلب على عقبات النزوح والأمن وتتصدر إنتاج العسل

شُح المياه يجهز على 30 ‎%‎ من إنتاج القمح ويهلك آلاف الدوانم بديالى

Date: 2021-04-04 08:49:45
شُح المياه يجهز على 30 ‎%‎ من إنتاج القمح ويهلك آلاف الدوانم بديالى