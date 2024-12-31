بأكثر من 30 مليار دولار .. قفزة في سوق المشاريع بالعراق

شفق نيوز/ كشفت مجلة "ميد بروجكتس" الانكليزية، أن سوق المشاريع في العراق ارتفعت إلى 8.6٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت المجلة في تقرير نشرته واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق شهد زيادة كبيرة بنسبة 8.6 في المئة أو 31.7 مليار دولار في قيمة مشاريعها السوقية في نوفمبر / تشرين الثاني. ليحتل المرتبة الرابعة بعد الإمارات والسعودية وإيران.

واضافت ان ارتفاع قيمة المشاريع في العراق تبين وجهة النظر القائلة بأن بغداد حولت تركيزها إلى إعادة بناء وتحديث البنية التحتية المتدهورة في البلاد.