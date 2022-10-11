بأكثر من 3 مليارات دولار .. العراق يتصدر بلدان المنطقة في إستيراد السلع الإيرانية

شفق نيوز/ تصدر العراق بلدان المنطقة في إستيراد السلع والبضائع الإيرانية بقيمة مالية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

جاء ذلك وفقا لإحصائية أصدرتها مصلحة الجمارك الإيرانية في بيان اليوم أعلنت فيه تصدير 29.28 مليون طن من السلع بقيمة 12.327 مليار دولار للبلدان الـ 15 المجاورة خلال النصف الاول من السنة المالية الإيرانية الجارية من فترة 21 مارس/آذار ولغاية 20 سبتمبر/أيلول 2022.

ونقل البيان عن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، قوله الصادرات الايرانية قد نمت سعريا 10 بالمئة وانخفضت كمّيا 19 بالمئة على أساس سنوي.

بالمقابل أشار الى استيراد ايران 9.320 ملايين طن من السلع بقيمة 11.870 مليار دولار بانخفاض كمي 14 بالمئة وسعري 4.4 بالمئة.

وحول الأسواق الرئيسية الخمسة الاولى المستوردة للسلع الايرانية، أوضح لطيفي أن العراق تصدر القائمة بتوريد 9.866 ملايين طن بقيمة 3.382 مليارات دولار تلته كل من الامارات 5.721 ملايين طن بـ 3.112 مليارات وتركيا 4.106 ملايين طن بـ 2.626 مليار دولار وافغانستان 1.582 مليون طن بـ 792 مليون دولار وباكستان 1.315 مليون طن بـ 561 مليون دولار.

وحول بقية دول الجوار المستوردة نوه الى أن سلطنة عمان استوردت من ايران سلعا بـ 1.540 مليون طن بـ 542 مليون دولار، وآذربيجان 372 الف طن بـ 363 مليونا وروسيا 622 الف طن بـ 339 مليونا وتركمانستان 631 الف طن بـ 206 ملايين دولار فضلا عن أرمينيا 426 الف طن بـ 177 مليونا والكويت 2.356 مليون طن بـ 82 مليونا وكازاخستان 273 الف طن بـ 75 مليون دولار، وقطر 464 الف طن بـ 65 مليون دولار والبحرين 4847 طنا و3.9 ملايين والسعودية 476 الف طن بـ 246,509 دولارات.

وحول الاسواق الرئيسية التي استوردت ايران منها بالنصف الاول، تصدرت الامارات دول الجوار المصدرة بـ 7.206 مليارات دولار وجاءت تواليا كل من: تركيا 2.680 مليار دولار وروسيا 876 مليونا وباكستان 494 مليونا وعمان 365 مليون دولار.