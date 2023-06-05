بأكثر من 290 مليون دولار.. العراق اكبر مستورد للبضائع التجارية من الاردن خلال 5 اشهر

شفق نيوز/ اعلنت غرفة تجارة الاردن، يوم الاثنين، ان العراق جاء أولاً بأكبر مستورد للبضائع التجارية من الاردن خلال 5 اشهر من العام الحالي 2023، بأكثر من 206 ملايين دينار أردني (أكثر من 290 مليون دولار).

ويعادل الدينار الاردني الواحد (1.41) دولار امريكي.

وقالت الغرفة في بيان لها، إنه "تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، خلال 5 أشهر الاولى من العام الحالي 2023، نحو 571 مليون دينار مقابل 338 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

واضافت ان "العراق جاء اولا بأكبر دول العالم استيرادا من الاردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 5 اشهر من عام 2023 حيث بلغت 206 ملايين دينار، تليه الامارات 112 مليونا ثم سويسرا بـ 72 مليون دينار، ومصر بـ 40 مليون دينار والسعودية خامسا بـ 31 مليون دينار".

وبينت ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة الى ان "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 777 شهادة ".

واشارات الى ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 230 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 55 مليون دينار، فالزراعية نحو 53 مليون دينار، والصناعية نحو 52 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

يذكر ان العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على العراق .