بأكثر من 2% .. خام البصرة يرتفع مع الصعود العالمي للنفط

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، بأكثر من 2%، مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.45 دولار بما يعادل 2.31 %‎‎ ليصل الى 64.11 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.45 دولار بما يعادل 2.23% ليصل 66.36 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، حيث وجدت دعماً في ظل ترقب السوق لاتجاهات السوق بينما استمرت المحادثات الأمريكية الإيرانية، وساهم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في دعم الأسعار.

وارتفع خام برنت ليسجل 69.33 دولارا، و خام تكساس الأميركي 64.50 دولارا.