بأكثر من 2%.. تراجع أسعار النفط بعد تأجيل هجوم على إيران

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل الهجوم المقرر على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز بمقدار 3.01 دولارات، أو ما يعادل 2.7%، لتصل إلى 109.09 دولارات للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران بمقدار 1.38 دولار، أو 1.3%، ليسجل 107.28 دولارات للبرميل، بعدما كان الخامان قد بلغا أعلى مستوياتهما منذ مطلع أيار خلال الجلسة السابقة.

وقال ترامب، أمس الاثنين، إن هناك "فرصة جيدة جداً" للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه وقف العمل العسكري لإتاحة المجال أمام المحادثات.

ويرى محللون أن تصريحات ترامب خففت الضغوط الفورية على الأسواق، إلا أن المخاطر الأساسية لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار القلق بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

كما مددت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً للسماح للدول المعتمدة على الطاقة بمواصلة شراء النفط الروسي المنقول بحراً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة الطاقة سحباً قياسياً بلغ 9.9 ملايين برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي، ما خفض المخزونات إلى نحو 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024.