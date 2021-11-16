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بأكثر من 150 مليون دولار .. ارتفاع الحوالات الخارجية لمبيعات البنك المركزي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-16T11:03:38+0000
بأكثر من 150 مليون دولار .. ارتفاع الحوالات الخارجية لمبيعات البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الثلاثاء، لتسجل أكثر من 150 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.1 % لتصل إلى 198 مليوناً، و 118 الف و 543 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 198 مليونا و 972 الفا و 316 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 152 مليوناً و 468 الفا و 543 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 45 مليوناً و 650 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 23 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 215 شركة توسط.

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