بأكثر من 100 ألف برميل .. ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت معدل 4.889 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 191 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.708 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت معدل 195 ألف برميل مرتفعة بمقدار 103 آلاف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 92 ألف برميل يوميا ".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.442 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية معدل 403 آلاف برميل يوميا ومن المكسيك بمتوسط 322 ألف برميل ومن كولومبيا بمعدل 206 آلاف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 200 الف برميل يوميا، و نيجيريا بلغت معدل 183 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا معدل 97 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا معدل 37 ألف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية من الاكوادور".