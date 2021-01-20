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بأكثر من مليون دولار.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-20T08:51:14+0000
بأكثر من مليون دولار.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة يوم الأربعاء لتصل الى 6 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 6 مليون 759 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 5 ملايين و561 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات ذهبت جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما لم يتم شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 6 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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