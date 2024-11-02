بأكثر من مليار دولار .. العراق رابعا بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر

بأكثر من مليار دولار .. العراق رابعا بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر
2024-11-02T09:20:34+00:00

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاحد، أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، انخفاض الصادرات بنسبة 1.9% وانخفاض الواردات بنسبة 1.4% في سبتمبر.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات ارتفعت بنسبة 3.2% في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت. 192 ملياراً و764 مليون دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 8.0% إلى 252 ملياراً و 638 مليون دولار".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ مليار و 680 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ مليار و 400 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ مليار و 263 مليون دولار.

وتابعت الهيئة أن "العراق جاء رابعا بـ مليار و 133 مليون دولار ، وإيطاليا بمليار و48 مليون دولار".

بلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 29.7٪ في آب/ أغسطس 2024.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.

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