بأكثر من مليار دولار .. العراق رابعا بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاحد، أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، انخفاض الصادرات بنسبة 1.9% وانخفاض الواردات بنسبة 1.4% في سبتمبر.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات ارتفعت بنسبة 3.2% في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت. 192 ملياراً و764 مليون دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 8.0% إلى 252 ملياراً و 638 مليون دولار".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ مليار و 680 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ مليار و 400 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ مليار و 263 مليون دولار.

وتابعت الهيئة أن "العراق جاء رابعا بـ مليار و 133 مليون دولار ، وإيطاليا بمليار و48 مليون دولار".

بلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 29.7٪ في آب/ أغسطس 2024.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.