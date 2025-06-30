بأكثر من مليار دولار.. العراق خامس أكبر مستورد من تركيا خلال شهر

شفق نيوز – بغداد/ أنقرة

احتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا بأكثر من مليار دولار، في شهر مايو/أيار الماضي، بحسب ما أفادت به هيئة الإحصاء التركية.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر أيار الماضي، بلغت 24 ملياراً و817 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.6٪، وبلغت الواردات 31 ملياراً و462 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.7٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024".

وأضافت أن "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليارين و96 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بمليار و523 مليون دولار، والولايات المتحدة بمليار و511 مليون دولار".

وتابعت الهيئة، أن "إيطاليا جاءت رابعا بمليار و221 مليون دولار، وجاء العراق خامسا بمليار و119 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 30.1٪ في مايو/أيار 2025.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج والأردن.