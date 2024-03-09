بأكثر من مليار دولار .. العراق بصدارة المستوردين للمنتجات الزراعية والغذائية الايرانية

شفق نيوز/ تصدر العراق قائمة الأسواق العشرة الاولى المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية الايرانية للعام الماضي 2023، بحسب ما اعلنه المتحدث باسم لجنة التنمية التجارية بدار التجارة والصناعة والمعادن الايرانية.

وقال روح الله لطيفي، بحسب وسائل اعلام ايرانية، إن "صادرات المنتجات الغذائية والزراعية سجلت نحو 5.6 مليارات دولار للعام الماضي، 2023 بنمو 6.5 %عن العام الذي سبقه".

وبيّن، أن "العراق تصدر قائمة الأسواق العشرة الاولى المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية الايرانية بمليار و784 دولارا ، تلتها كل من الامارات: بـ 675.783 دولارا وروسيا بـ464.572 دولارا، وباكستان بـ447 .774 دولارا، وافغانستان بـ383.491 دولارا، والهند بـ257.970 دولارا، وتركيا بـ216.067 دولارا، اضافة الى الصين بـ215.97 مليون دولار وتركمانستان بـ104.937 دولارا، وأذربيجان بـ98.898 دولارا".