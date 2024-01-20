بأكثر من ملياري دولار .. صادرات البضائع من محافظة ايرانية للعراق خلال 9 أشهر

شفق نيوز/ أعلن مسؤول جمارك محافظة كرمانشاه الايرانية علي أصغر عباس زاده، يوم السبت، حجم البضائع المصدرة من المنافذ الحدودية التابعة لهذه المحافظة الى العراق، في الشهور التسعة الاوائل من العام الايراني الحالي ( بدأ في 21 مارس الماضي).

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن "عباس زاده" قوله، أن حجم البضائع المصدرة خلال تلك الفترة بلغ 5 ملايين و495 الفا و101 طن من البضائع، بقيمة مليارين و231 مليونا و112 الفا و906 دولارات.

وأضاف أن هذه البضائع تم تصديرها عبر منفذين بريين و 4 أسواق حدودية مشتركة مع العراق في هذه المحافظة، مضيفا بأن حجم تصدير البضائع من محافظة كرمانشاه الى العراق سنويا يصل الى اكثر من 3 مليارات دولار ومعظمها المصنوعات الحديدية والفواكه ومنتجات الألبان.

كما أشار المسؤول الجمركي الإيراني إلى أن 52 بالمئة من صادرات هذه المحافظة تذهب الى المناطق الكوردية في داخل العراق وان 48 بالمئة تذهب الى باقي المناطق العراقية.

وتابع "عباس زاده" بالقول معظم المنتجات المصدرة من هذه المحافظة الى العراق هي أنواع: القضبان الحديدية والمنتجات الحديدية والسيراميك والبورسلان والفواكه والخضار، وأحجار البناء، والألبان وانواع المنتجات البلاستيكية والأواني للاستعمال مرة واحدة.