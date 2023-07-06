بأكثر من ألف دينار.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الخميس، بأكثر من ألف دينار في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجلان 147600 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147525 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147475 ديناراً مقابل 100 دولار.