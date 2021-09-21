بأكثر من دولار.. أسعار خام البصرة الخفيف تنخفض

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف يوم الثلاثاء، ليسجل 74 دولار، مسجلا تراجعا بلغ أكثر من دولار.

وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا 1.19 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.60% ليصل إلى 73.28 دولار، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا ايضا بمقدار 0.25 دولار أو ما يعادل 0.37% ليصل الى 68.02 دولار.

وسجلت الخامات النفط الاخرى في منظمة اوبك اسعار مختلفة حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 74.29 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 68.96 دولار، ومزيج مربان الإماراتي 73.34 دولار للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 74.22 دولار، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 73.02 دولار، وجيراسول الانغولي 73.56 دولار.

وقرر العراق خلال الاسبوع الماضي تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى عملائها في آسيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بانخفاض 1.40 دولار عن الشهر السابق.