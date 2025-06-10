بأكثر من دولار.. خام البصرة يرتفع بالتزامن مع صعود النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود النفط عالمياً.

وصعدت أسعار خام البصرة الثقيل 1.10 دولار، بما يعادل 1.78%‎‎ ليصل الى 62.93 دولاراً، بينما ارتفعت أسعار خام المتوسط 1.10 دولار بما يعادل 1.70 % ‎ليصل الى 65.78 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي، مع انتظار المشاركين في السوق نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة والصين والتي قد تمهد الطريق لتخفيف التوترات التجارية وتحسين الطلب على الوقود.

وبلغ سعر خام وبرنت 67.16 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الامريكي 65.42 دولاراً.