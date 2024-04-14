بأكثر من دولارين.. ارتفاع أسعار نفط البصرة في آذار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة أكثر من دولارين خلال شهر اذار وفقا لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر اذار 82.13 دولارا بارتفاع بلغ 2.78 مقارنة 79.35 دولارا لشهر شباط".

وبينت ان "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي 2024 بمعدل سعري بلغ 79.83 دولارا ، بينما سجل في عام 2023 بمعدل سعري بلغ 77.08 دولارا".

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60%، فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.