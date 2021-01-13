بأكثر من ثلاثة أرباع.. تراجع "كبير" في مبيعات البنك المركزي

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بشكل يوم الاربعاء، مسجلة تراجعا "كبيرا" بلغت نسبته 76.09 في المئة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية انخفاضا كبيرا في مبيعاته بنسبة 76.09 في المئة لتصل الى 3 مليون و250 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الامس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 13 مليونا و596 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات ذهبت جميعها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم يتم اي شراء نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن مصرفين فقط قاما بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.