بأكثر من النصف.. تراجع كبير في صادرات النفط العراقية للصين

شفق نيوز/ اعلنت شركة ستاندرد آند بورز يوم الاربعاء، عن انخفاض اجمالي صادرات النفط العراقية الى المصافي المستقلة الصينية لأكثر من النصف خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي 2021 مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الصادرات العراق النفطية الى المصافي المستقلة الصينية انخفضت بمقدار اكثر من النصف خلال الفترة من كانون الثاني الى تشرين الاول الماضي من العام الحالي2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"، مبينة ان "هذه الصادرات بلغت 7.16 مليون طن او ما يعادل 50 مليون برميل من 14.86 مليون طن للعام الماضي".

واضافت ان "صادرات العراق الى المصافي المستقلة الصينية لشهر تشرين الاول الماضي هي الاخرى انخفضت لتصل الى 532 الف طن او ما يعادل 3.72 مليون برميل مقارنة بشهر تشرين الاول من العام الماضي 2020 التي بلغت الصادرات العراق النفطية الى هذه المصافي 1.320 مليون طن او ما يعادل 9.24 مليون برميل".

واشارت الشركة الى ان "إجمالي واردات المصافي الصينية المستقلة البالغة 37 مصفى من النفط الخام انخفضت بنسبة 25٪ تقريبًا على أساس سنوي عند 13.087 مليون طن متري في تشرين الاول".