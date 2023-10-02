بأقل من 14 دولار.. العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الاثنين ان معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 78 دولاراً خلال شهر ايلول الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 14.05 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (92.05 ) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن سومو.

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر ايلول الماضي بلغت 449 الفاً و423 برميلاً"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 15 آلاف برميل يوميا".

وأضافت شركة تسويق النفط العراقية ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 78 دولاراً"، مشيرة إلى أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت نحو 35 مليونا دولارا".

وأقر مجلس الوزراء العراقي -خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا ان التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة اخرى في نيسان، ليتم إيقافها في شهر آب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي 2022.

واتفق الاردن مع العراق على زيادة وارداته النفطية الى 450 الف برميل شهريا بدلا من 300 الف برميل وابتداء من شهر اب الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل 15 الاف برميل يوميا تقريبا.