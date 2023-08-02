بأقل من 14 دولارا للبرميل.. معدل سعر النفط العراقي المصدر للأردن

شفق نيوز/ كشفت احصائية لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 64.05 دولاراً خلال شهر تموز الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 13.64 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (77.69) دولاراً، بحسب الإحصائية الصادرة عن الوزارة .

وأظهرت إحصائية لشركة "سومو"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر تموز الماضي بلغت 344 الفاً و 804 براميل"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 11 آلاف برميل يوميا".

وأضافت شركة تسويق النفط العراقية ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 64.05 دولاراً"، مشيرة إلى أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت نحو 22 مليون دولار".

وأقر مجلس الوزراء العراقي - خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا ان التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة أخرى في نيسان، ليتم إيقافها في شهر آب وتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي 2022.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل 10 الآف برميل يوميا تقريبا.