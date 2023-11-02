بأقل من 12 دولاراً..العراق يكشف معدل سعر بيع النفط المصدر للأردن

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الخميس، أن معدل سعر بيع النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 75.5 دولاراً ، خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 12 دولاراً عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (88.26) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن "سومو".

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر تشرين الاول الماضي بلغت 464 الفاً و 728 برميلاً"، مبينة أن "معدل التصدير بلغ 15 ألف برميل يوميا".

وأضافت شركة تسويق النفط العراقية أن "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 75.5 دولاراً"، مشيرة إلى أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت نحو 35 مليون دولار".

يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.