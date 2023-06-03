بأقل من 12 دولارا .. العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم السبت/ ان معدل سعر النفط الخام المصدر الى الأردن بلغ 59.55 دولاراً خلال شهر أيار الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 11.75 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (71.30 ) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة .

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر أيار الماضي بلغت 256 الفاً و974 برميلاً"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 8 آلاف برميل يوميا".

وأضافت شركة تسويق النفط العراقية ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 59.55 دولاراً"، مشيرة إلى أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 15 مليونا و302 الف دولار".

وأقر مجلس الوزراء العراقي -خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا ان التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة اخرى في نيسان، ليتم إيقافها في شهر آب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي 2022.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل 10 الاف برميل يوميا تقريبا.