بأقل من مليوني برميل يومياً.. العراق أول المتضررين نفطياً من الحرب

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة بلومبرغ، يوم الأحد، بأن إنتاج العراق من النفط انخفض بنحو 60% مع استمرار الحرب المرتبطة بإيران، والتي تسببت بتعطّل حركة ناقلات النفط وعرقلة الصادرات عبر مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن العراق ينتج حالياً ما بين 1.7 و1.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 4.3 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الصراع.

وبحسب التقرير، فإن الانخفاض يعكس اختناقاً لوجستياً متزايداً في الخليج العربي، حيث أدت الحرب إلى تقليص عدد الناقلات القادرة على تحميل النفط الخام، ما دفع المنتجين إلى خفض الإنتاج مع امتلاء مرافق التخزين.

وأشارت بلومبرغ، إلى أن العراق كان أول منتج رئيسي في الخليج يخفض إنتاجه النفطي بسبب النزاع، فيما لحقت به لاحقاً كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت عبر تقليص إنتاجهما أيضاً مع اتساع نطاق الاضطرابات في المنطقة.

وأضافت أن الصراع أدى فعلياً إلى تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تعطّل طويل الأمد خطراً كبيراً على إمدادات الطاقة عالمياً.

ومع محدودية وصول الناقلات وتقييد طرق التصدير، بدأت الدول المنتجة في الخليج بضخ النفط إلى مرافق التخزين، إلا أن الطاقة الاستيعابية المتاحة تتناقص بسرعة، وفقاً للتقرير.