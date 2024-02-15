بأقل من دولار.. ارتفاع أسعار نفط البصرة خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة 27 سنتاً خلال شهر كانون الثاني الماضي وفقاً لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر كانون الثاني 78.21 دولارا بارتفاع بلغ 27 سنتا مقارنة 77.64 دولارا لشهر كانون الاول".

واضافت ان "أسعار خام البصرة المتوسط ارتفعت من شهر كانون الاول، ولغاية شهر كانون الثاني مقدار 57 سنتا وبنسبة 7%".

وبينت ان "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي 2024 بمعدل سعري بلغ 78.21 دولارا، بينما سجل في عام 2023 بمعدل سعري بلغ 77.82 دولارا" .

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لاوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.