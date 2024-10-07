"بي بي" تجري محادثات للاستثمار في 3 مشاريع نفطية بالعراق

شفق نيوز/ كشفت مصادر اقتصادية مطلعة، يوم الاثنين، أن شركة الطاقة البريطانية العملاقة بريتيش بتروليوم "بي بي" تجري محادثات لضخ استثمارات في ثلاثة مشاريع جديدة في العراق.

وذكرت المصادر أن الشركة تخلت عن هدف لخفض إنتاجها من النفط والغاز بحلول العام 2030 في الوقت الذي قلص فيه الرئيس التنفيذي للشركة موري أوكينكلوس إستراتيجية التحول في مجال الطاقة بهدف استعادة ثقة المستثمرين مع العودة إلى الشرق الأوسط، بحسب موقع "العربية. نت".

وأضافت المصادر أن الشركة تجري حالياً محادثات لضخ استثمارات في ثلاثة مشاريع جديدة في العراق، منها مشروع في حقل مجنون.

وتملك "بي بي" حصة قدرها 50% في مشروع مشترك لتشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق.

وفي آب/ أغسطس الماضي، وقعت "بي بي" اتفاقاً مع الحكومة العراقية لتطوير واستكشاف حقل كركوك النفطي شمالي البلاد وبناء محطات للطاقة وزيادة قدرات الطاقة الشمسية.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تكون الاتفاقات الجديدة قائمة على نموذج تقاسم الأرباح، على النقيض تماماً من العقود السابقة.

وأضافت المصادر أن "بي بي" تدرس أيضاً الاستثمار في إعادة تطوير حقول في الكويت.

وفي خليج المكسيك، قالت الشركة إنها ستمضي قدماً في تطوير حقل كاسكيدا الضخم، كما تعتزم الشركة إعطاء الضوء الأخضر لتطوير حقل تيبر.

وأكدت المصادر أن الشركة ستدرس أيضاً الاستحواذ على أصول في حوض بيرميان للنفط الصخري بهدف توسيع حجم أعمالها البرية في الولايات المتحدة.