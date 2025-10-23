"بي بي" تبدأ خطواتها العملية لتطوير حقول كركوك النفطية والغازية

شفق نيوز- كركوك

عقدت لجنة الإدارة المشتركة لحقول كركوك الأربعة (كركوك، باي حسن، خباز، جمبور)، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لها لبدء عملية تطوير حقول المحافظة.

وبحسب مؤتمر صحفي لوكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، وحضرته وكالة شفق نيوز، فإن "الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل إدارة المشروع ووضع الموازنة الأولية وبرنامج العمل، إلى جانب اعتماد معايير الشفافية والنزاهة في التوظيف وتنفيذ الأعمال".

وقال مدير عام شركة "بي بي" في العراق زيد الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "بي بي تعود اليوم للعمل مع وزارة النفط وشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، لتبدأ صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، هدفها ليس فقط زيادة الإنتاج، بل تطبيق المعايير الدولية في السلامة والنزاهة، وتأهيل الكوادر العراقية لتكون نواة إدارة الحقول مستقبلاً".

وأكد الياسري، أن الشركة "ملتزمة بدعم الاقتصاد المحلي في كركوك من خلال التعاقد مع الشركات المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة"، مضيفاً ان "أحد أهدافنا الرئيسية هو تأهيل الكفاءات العراقية لتتولى مستقبلاً قيادة عمليات الإنتاج والإدارة وفق أرقى المعايير العالمية".

ويستهدف العقد المبرم مع شركة بي بي رفع إنتاج الحقول الأربعة إلى أكثر من 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام، فضلاً عن 440 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب، ما يسهم في إنهاء ملف الغاز المحروق واستثماره في تشغيل محطات الكهرباء.

وبحسب وزارة النفط، فإن الخطط الموضوعة تستهدف تحويل محافظة كركوك إلى مركز جذب استثماري للطاقة، مستندة إلى تاريخها العريق ومواردها الغنية، وموقعها الجغرافي الرابط بين الشمال والوسط.

وكانت وزارة النفط قد وقعت في آذار/ مارس 2025 عقداً بين مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج الحقول النفطية الأربعة في كركوك، وهي (كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وباي حسن، و جمبور، وخباز).