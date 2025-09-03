"بي بي" تباشر بأعمال تطوير شركة نفط وغاز الشمال.. "نقلة نوعية ورقم استثماري ضخم"

شفق نيوز - كركوك

أفادت مصادر نفطية في شركتي نفط الشمال وغاز الشمال الحكومتين، اليوم الأربعاء، بمباشرة خبراء من شركة "بي بي" البريطانية أعمالهم في تطوير البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية في الشركتين، وذلك في إطار العقد المبرم مع وزارة النفط العراقية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً من المهندسين والخبراء وصل إلى مقرات الشركتين في كركوك، وبدأ عمليات تقييم شاملة للحقول والمنشآت، تمهيداً لوضع خطة تطويرية طويلة الأمد تهدف إلى رفع مستويات الإنتاج وتحسين كفاءة الاستخراج".

وأضافت، أن "الشراكة مع شركة (بي بي) تأتي ضمن خطة حكومية لتحديث البنى التحتية للقطاع النفطي في شمال البلاد، وزيادة الطاقات الإنتاجية بما يتناسب مع حاجة السوق المحلية وخطط التصدير".

وكانت وزارة النفط العراقية قد وقّعت في شباط / فبراير الماضي اتفاقاً مع شركة "بي بي" البريطانية لتطوير أربعة من أكبر الحقول النفطية والغازية في كركوك (بابا، آوانة، بي حسن، جمبور، وخبّاز)، بمستوى استثمار تقديري يتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار، بحسب ما أعلنته الحكومة العراقية آنذاك.

وبحسب الوزارة، فإن الاتفاق يشمل إعداد دراسات فنية وجيولوجية متقدمة، استخدام تقنيات حديثة في إدارة المكامن ومنع حرق الغاز المصاحب، إلى جانب إعادة تأهيل المنشآت القديمة وتدريب الكوادر العراقية لرفع كفاءتها الفنية.

وحول الأرقام الإنتاجية الحالية، فإن بيانات وزارة النفط إلى أن "حقول كركوك تنتج حالياً بين 285 إلى 330 ألف برميل يومياً، معظمها يُخصص للاستهلاك المحلي مع تصدير كميات محدودة إلى الأردن، حيث تستهدف بغداد عبر هذه الشراكة رفع الإنتاج تدريجياً بمعدل يتراوح بين 50 إلى 100 ألف برميل يومياً خلال السنوات المقبلة، كجزء من خطتها الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، مقارنةً بمعدل يقارب 4 ملايين برميل يومياً حالياً".

أما على صعيد الغاز، فتنتج شركة غاز الشمال نحو "410 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المصاحب، بعد أن رفعت إمداداتها لمحطات الكهرباء بمقدار 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً خلال العام الماضي، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة الوطني".

وأوضح المصدر، أن "شركة بي بي البريطانية أنهت المسوحات الأولية لعدد من الحقول النفطية وخلال الأيام المقبلة سوف يتم إنجاز المرحلة الأولى من أعمال المسوحات لشركة نفط الشمال وتليها الانتقالية إلى شركة غاز الشمال وإجراء مسودات العمل على تطوير الشركة ورفع إنتاجها وتطوير البنى التحتية لها".

وفي السياق ذاته، قال الخبير النفطي عباس محمود لوكالة شفق نيوز، إن "شركة (بي بي) ستضخ ما بين 25 إلى 30 مليار دولار في تطوير شركتي نفط الشمال وغاز الشمال، وهو رقم استثماري ضخم سيُحدث نقلة نوعية في القطاع النفطي بشمال العراق".

وأوضح أن هذه الاستثمارات "ستشمل إعادة تأهيل البنى التحتية، تطوير المكامن، تحديث القنوات التصديرية، وإدخال تقنيات حديثة لمعالجة الغاز المصاحب"، مؤكداً أن المشروع "يشكل علامة فارقة في استقطاب الاستثمار الأجنبي وتعزيز قدرة العراق على الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية والإقليمية".

وحول الأهمية الاستراتيجية، أوضح قائلا: "إن دخول خبراء (بي بي) إلى كركوك يمثل خطوة استراتيجية مهمة في جهود العراق لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحديث قطاع الطاقة، خاصة أن المحافظة تمتلك احتياطات كبيرة من النفط والغاز لكنها عانت لسنوات من تراجع معدلات الإنتاج بسبب قدم المنشآت وضعف الإستثمارات".