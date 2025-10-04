بي بي البريطانية تعلن عن تعاون جديد لتأهيل حقول الغاز في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، اليوم السبت، عن تعاونها مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال المملوكتين للدولة العراقية، لتفعيل عقد إعادة تأهيل وتطوير عدد من الحقول النفطية الكبيرة والمنشآت المرتبطة بها لمعالجة الغاز في محافظة كركوك.

ووفقاً لإعلان الشركة، فإن العقد يشمل أعمال إعادة تأهيل وتطوير حقول النفط والمنشآت الخاصة بالغاز، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بقطاعات الطاقة الكهربائية والمياه، بما يعزز من البنية التحتية للطاقة في المحافظة ويزيد من كفاءة الإنتاج.

وقال رئيس شركة بي بي في العراق، زيد الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك تمثل محطة بارزة في تاريخ شركة بي بي في العراق، وتعكس حرص الشركة على مواصلة الشراكة مع البلاد من خلال الجمع بين القدرات المحلية وخبرة بي بي العالمية، للإسهام في نمو قطاعي الغاز والنفط العراقي".

وأضاف الياسري، أن "هذا الاتفاق يبنى على سنوات من الشراكة مع حكومة العراق ويُعد فصلاً جديداً في التزام الشركة وتعاونها لدعم إطلاق إمكانات العراق في مجال الطاقة".

وأوضح أن "الاتفاق سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تعزيز قدرات سلاسل الإمداد المحلية في كركوك".

كما ستتضمن بنود الاتفاق، وفقاً للياسري، مشاريع للرعاية الاجتماعية تركز على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وأولويات التنمية الوطنية، بالتشاور والتعاون مع الشركاء في العراق.

ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية لإعادة إحياء الحقول النفطية في كركوك، التي تُعد من أقدم وأكبر الحقول في العراق، بما يعزز موقع المحافظة كمركز استراتيجي في إنتاج النفط والغاز على مستوى البلاد.