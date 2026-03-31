بين بغداد وأربيل.. الذهب "الأجنبي" يلامس مليون دينار تزامناً مع تأرجح الدولار

شفق نيوز- بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، تزامناً مع تحرك طفيف في أسعار صرف الدولار.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 997 ألف دينار، وسعر شراء 993 ألفاً، بعد أن كان سعر البيع يوم أمس 989 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 967 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 963 ألفاً. وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي بين مليون دينار و1.010 مليون دينار، بينما تراوح الذهب العراقي بين 970 ألفاً و980 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت الأسعار صعوداً أيضاً؛ حيث بلغ سعر بيع عيار 22 (1.078 مليون دينار)، وعيار 21 (1.030 مليون دينار)، وعيار 18 (882 ألف دينار).

يأتي هذا الارتفاع متزامناً مع صعود طفيف في أسعار صرف الدولار ببورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 155,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

ويخضع تسعير الذهب محلياً لمعادلة حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر صرف الدولار في السوق المحلية.