بين أبرز المشترين الأجانب.. العراقيون يقتنون نحو 100 منزل في تركيا خلال شهر

شفق نيوز - بغداد / أنقرة

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، اليوم السبت، أن المواطنين العراقيين اشتروا 98 منزلاً و4 عقارات تجارية في تركيا خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، ليحلوا بين أبرز الجنسيات الأجنبية شراءً للعقارات في البلاد.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي مبيعات العقارات السكنية للأجانب في تركيا 2,024 منزلاً خلال الشهر، إضافة إلى 114 عقاراً تجارياً.

وتصدرت روسيا قائمة مشتري المنازل بـ381 منزلاً، تلتها أوكرانيا وإيران بـ170 منزلاً لكل منهما، ثم الصين بـ120 منزلاً، وألمانيا بـ104 منازل، فيما جاء العراق في المرتبة السادسة بـ98 منزلاً، متقدماً على أذربيجان (72 منزلاً)، وكازاخستان (56 منزلاً)، وفلسطين (55 منزلاً)، والمملكة المتحدة (45 منزلاً)، ثم الولايات المتحدة (41 منزلاً).

وفي مبيعات العقارات التجارية، تصدرت روسيا أيضاً بـ16 عقاراً، تلتها إيران بـ13 عقاراً، ثم أذربيجان بـ7، وألمانيا وأوكرانيا بـ6 لكل منهما، فيما سجل العراقيون شراء 4 عقارات تجارية خلال الشهر ذاته.