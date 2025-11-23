بين الصعود والنزول .. أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت يوم امس السبت 141300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 140900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140700 دينار مقابل 100 دولار.