سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينهم العراق .. إيران: ارتفاع حجم التبادل التجاري لأربعة أضعاف مع الدول المجاورة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-01T07:56:26+0000
بينهم العراق .. إيران: ارتفاع حجم التبادل التجاري لأربعة أضعاف مع الدول المجاورة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، يوم السبت، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة لبلده إلى نحو 4 أضعاف.

وتقع إيران في القسم الجنوبي الغربيّ من قارة آسيا، شمال شرقيّ الجزيرة العربيّة. يحدّها الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وبحر قزوين من الشمال، وأفغانستان وباكستان من الشرق، وخليج عُمان، والخليج العربي في الجنوب، وكل من العراق وتركيا، من الغرب.

وقال رئيسي في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماعه بحشد من الناشطين السياسيين في البلاد: إن حجم التبادل التجاري للبلاد مع الجيران ارتفع بنحو 4 اضعاف منذ تولي الحكومة مهام عملها قبل عدة اشهر ، مضيفا ان استمرار هذه الوتيرة بحاجة للمزيد من تطوير البنية التحتية السككية الا ان طاقات البلاد الحالية لا تكفي مثلا في مجال انتاج القاطرات.

وشرح الرئيس الإيراني اجراءات الحكومة في مواجهة الحظر قائلا: ان رفع الحظر من منظار الحكومة لا يعد السبيل الوحيد والمحور لحل مشاكل البلاد الاقتصادية، وان الجهود لزيادة بيع النفط وتطوير العلاقات التجارية مع الدول الجارة وبصورة عامة الارتقاء بمستوى التعامل الاقتصادي، تجري من اجل اجهاض تاثير الحظر وتسهيل رفع الحظر.

كما نوه رئيسي إلى ان الحكومة لم تهمل اي سبيل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد وتابعت اي اجراء او برنامج يمكنه المساعدة بحل المشاكل.

related

اتفاق على إنشاء مدينة صناعية بين ايران وكوردستان العراق

Date: 2021-05-25 10:36:02
اتفاق على إنشاء مدينة صناعية بين ايران وكوردستان العراق

بين العراق وايران.. أكثر من مليار دولار هو حجم التبادل التجاري في هذا المنفذ

Date: 2022-03-31 09:15:14
بين العراق وايران.. أكثر من مليار دولار هو حجم التبادل التجاري في هذا المنفذ

ارتفاع معدل التوافد التجاري الايراني عبر ديالى بنسبة 50%

Date: 2021-09-01 12:13:31
ارتفاع معدل التوافد التجاري الايراني عبر ديالى بنسبة 50%

بعد إغلاقه ليومين.. استئناف التبادل التجاري بين العراق وإيران بمنفذ الشلامجة

Date: 2020-10-10 09:14:29
بعد إغلاقه ليومين.. استئناف التبادل التجاري بين العراق وإيران بمنفذ الشلامجة

ايران تريد مضاعفة التبادل التجاري مع العراق واقليم كوردستان

Date: 2021-11-17 16:18:01
ايران تريد مضاعفة التبادل التجاري مع العراق واقليم كوردستان

بعد توقف دام ليومين .. عودة إنسيابية الحركة التجارية في منفذ حدودي عراقي

Date: 2020-09-20 10:58:14
بعد توقف دام ليومين .. عودة إنسيابية الحركة التجارية في منفذ حدودي عراقي

صادرات السلع الايرانية للعراق والامارات تلامس 8 مليارات دولار

Date: 2019-11-19 11:26:27
صادرات السلع الايرانية للعراق والامارات تلامس 8 مليارات دولار

إيران تعلن تصدير محصول الطماطم إلى العراق وسوريا

Date: 2022-04-12 12:07:07
إيران تعلن تصدير محصول الطماطم إلى العراق وسوريا