بينهم العراق .. إيران: ارتفاع حجم التبادل التجاري لأربعة أضعاف مع الدول المجاورة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، يوم السبت، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة لبلده إلى نحو 4 أضعاف.

وتقع إيران في القسم الجنوبي الغربيّ من قارة آسيا، شمال شرقيّ الجزيرة العربيّة. يحدّها الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وبحر قزوين من الشمال، وأفغانستان وباكستان من الشرق، وخليج عُمان، والخليج العربي في الجنوب، وكل من العراق وتركيا، من الغرب.

وقال رئيسي في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماعه بحشد من الناشطين السياسيين في البلاد: إن حجم التبادل التجاري للبلاد مع الجيران ارتفع بنحو 4 اضعاف منذ تولي الحكومة مهام عملها قبل عدة اشهر ، مضيفا ان استمرار هذه الوتيرة بحاجة للمزيد من تطوير البنية التحتية السككية الا ان طاقات البلاد الحالية لا تكفي مثلا في مجال انتاج القاطرات.

وشرح الرئيس الإيراني اجراءات الحكومة في مواجهة الحظر قائلا: ان رفع الحظر من منظار الحكومة لا يعد السبيل الوحيد والمحور لحل مشاكل البلاد الاقتصادية، وان الجهود لزيادة بيع النفط وتطوير العلاقات التجارية مع الدول الجارة وبصورة عامة الارتقاء بمستوى التعامل الاقتصادي، تجري من اجل اجهاض تاثير الحظر وتسهيل رفع الحظر.

كما نوه رئيسي إلى ان الحكومة لم تهمل اي سبيل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد وتابعت اي اجراء او برنامج يمكنه المساعدة بحل المشاكل.