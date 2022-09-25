بينها واحدة عربية.. تعرف على أكبر 10 شركات في العالم لعام 2022

شفق نيوز/ احتلت الشركات الأمريكية معظم المراكز العشرة كأكبر الشركات العالمية لعام 2022 من حيث القيمة السوقية وذلك وفقا لمجلة global Finance الأمريكية.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان شركة (apple) احتلت المرتبة الاولى من حيث أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية لعام 2022 وهي شركة تكنولوجية امريكية معنية بالأجهزة والبرامج والخدمات بقيمة بلغت 2.508 بليون دولار، تليها شركة (أرامكو) السعودية بالمرتبة الثانية وهي شركة مختصة بالطاقة بقيمة بلغت 2.170 بليون دولار، تليها شركة (مايكروسوفت) ثالثا وهي شركة تكنولوجية أمريكية بقيمة بلغت 1.910 بليون دولار.

وتابع ان شركة (ألفا بت) جاءت رابعا وهي شركة تكنولوجية أمريكية وهي مشغل لشركة Google بقيمة بلغت 1.412 بليون دولار، تلتها شركة (أمازون) خامسا وهي شركة تكنولوجية أمريكية تعنى بالتجارة الإلكترونية والحوسبة بقيمة مالية بلغت 1.298 بليون دولار، تلتها شركة (تسلا) سادسا وهي شركة تكنولوجيا أمريكية تعنى بصناعة السيارات الكهربائية بقيمة بلغت 847 مليار دولار".

واشارت الى ان شركة (بيركشاير هاثاواي) بالمرتبة السابعة وهي شركة استثمارية أمريكية بقيمة مالية بلغت 612 مليار دولار، تليها (يونايتد هيلث) بالمرتبة الثامنة وهي شركة رعاية صحية أمريكية بقيمة مالية بلغت 483 مليار دولار، تليها شركة (ميتا) بالمرتبة التاسعة وهي شركة تكنولوجية بقيمة مالية تبلغ 431 مليار دولار، تليها بالمرتبة العاشرة شركة (جونسون آند جونسون) وهي شركة أمريكية تعنى بخدمات المستهلك الخاصة بالأدوية بقيمة مالية تبلغ 428 مليار دولار".