بينها إنشاء شركة مشتركة .. مصر ترغب بخمسة مشاريع في العراق

شفق نيوز/ أجرى وفد عراقي رفيع المستوى يرأسه وزير الإتصالات أركان شهاب زيارة إلى مصر استمرت أربعة أيام تناولت مناقشة آفاق التعاون بين البلدين، والاستكشاف المتبادل للقدرات والموارد المتاحة لكل دولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض التحديات وكيفية تحويلها إلى فرص تعاون واعدة وكبيرة بين البلدين، وفقا لما نشرته وسائل اعلام مصرية اليوم الأحد.

وعرضت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها 5 مشاريع للتعاون مع العراق.

1- شركة مصرية عراقية

تم الاتفاق على إنشاء شركة مصرية عراقية للبدء في مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالعراق، وسيعمل فريق مشترك من البلدين لبلورة الفكرة والوصول بها إلى حيز التنفيذ، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لترجمة محاور التعاون إلى خطط تنفيذية قصيرة الأجل.

كما سيتم تنظيم منتدى أعمال في العراق سيتم من خلاله توجيه الدعوة للشركات المصرية للتعرف على سوق العراق الواعد والعمل به؛ وستقوم الحكومة العراقية بتقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات.

2- البريد

ترغب العراق أن تكون مصر من إحدى الدول الرئيسية التي يتم نقل حركة البريد العراقي إليها نظرًا لما يتمتع به البريد المصري من خبرات في تقديم خدمات بريدية مختلفة بما يحقق استفادة للمودعين، وفي سبيل ذلك سيتم العمل من أجل إقامة شراكة وتوأمة بين معهد التدريب العراقي والمصري لتأهيل الكوادر.

ويدعم مصر في هذا الملف أن هناك قواسم مشتركة بين البريد العراقي والبريد المصري من حيث الخدمات والأنشطة وثقة المواطنين تساعد على بناء نماذج أعمال مبتكرة مشتركة تعود بالنفع على المواطنين في البلدين.

3- تدريب الشباب

طالب الوفد العراقي الاستفادة من خبرة مصر في تنمية تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات والمهارات الرقمية العملية، مثل برامج مراكز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية، وكذلك برامج تحفيز الابتكار وسبل تعزيز ريادة المرأة للأعمال بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن ضمن تلك البرامج "هي رائدة" المتخصص في دعم رائدات الأعمال في المراحل الأولى للمشروعات الريادية، برامج ومبادرات لتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري عبر منصات التدريب والتعلم الإلكتروني والجامعة الافتراضية وبرامج تأهيل الشباب على مجالات العمل الحر.

4- التوقيع الإلكتروني

طالب الوفد العراقي بنقل منظومة التوقيع الإلكتروني ونقل الخبرات العملية المصرية في هذا المجال وبما يتوافق مع السوق العراقي.

وتدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات خدمات التوقيع الإلكتروني من خلال إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني والسُلطة الجذرية للتصديق الالكتروني ومركز تميز التوقيع الالكتروني المصري.

5- البنية التحتية الرقمية

تم توقيع بروتوكول بين وزارة الاتصالات المصرية ونظيرتها العراقية لتبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والقدرة على تحسين كفاءة النطاق العريض، بشكل يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد.