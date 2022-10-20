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بينها "نافورات راقصة".. ذي قار تطلق 34 مشروعاً ضمن موازنة "الأمن الغذائي"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-20T10:48:36+0000
بينها "نافورات راقصة".. ذي قار تطلق 34 مشروعاً ضمن موازنة "الأمن الغذائي"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم، الخميس، عن توقيع 34 مشروعاً خدمياً في المحافظة ضمن "موازنة الأمن الغذائي". 

وقال المتحدث باسم محافظة ذي قار حسن محمد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وحضرته وكالة شفق نيوز،  إنه "تم توقيع 34 مشروعاً في المحافظة ضمن موازنة الأمن الغذائي"، مبيناً أن "هذه المشاريع تشمل كافة الوحدات الإدارية".

ومن بين المشاريع، أشار إلى "إنشاء أكبر نافورة راقصة في العراق بطول 300 متر، وعددها 3 في مركز المدينة وشمال المحافظة وجنوبها"، فضلاً عن "ترميم مبنى مجلس المحافظة المنحل لتكون مدرسة للطلبة المتفوقين وضمن التعليم الدولي، وتجهيز رحلات مدرسية وسبورات ذكية في عموم مدارس المحافظة". 

وبين أن "هناك خطة وضعت من قبل المحافظة للنهوض بواقع المدارس، حيث بلغ مجموع المدارس التي هي في طور الإنجاز 273 مدرسة"، مؤكداً  أن "المحافظة عملت بشكل كبير بخصوص المدارس المتلكئة وشكلت لجاناً لاكمالها تمهيداً لادخالها للعمل بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة".

وأمس الأربعاء، أعلن محافظ ذي قار، عن إطلاق خطة للمحافظة ضمن مشاريع تنمية الاقاليم، "تُعد الأكبر والأعلى" في تاريخ المحافظة منذ العام 2003، بقيمة اجمالية بلغت 560 مليار دينار .

 

 

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