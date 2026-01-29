بينها مشاريع في العراق.. "لوك أويل" الروسية تبيع أصولها الخارجية لشركة أميركية

شفق نيوز- موسكو

كشفت شركة "لوك أويل" عملاق النفط الروسية، يوم الخميس، عن بيع مشاريعها الخارجية وبضمنها حقول نفطية في العراق، إلى مجموعة شركات أميركية.

وذكرت الشركة التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات على خلفية الحرب في أوكرانيا، أنها وقعت اتفاقية مع شركة "كارلايل غروب" الأميركية لبيع أصولها في الخارج.

وأشارت إلى أن الصفقة لا تشمل أصولها في كازاخستان، موضحة أن الاتفاق لا يزال مرهوناً بموافقة الخزانة الأميركية، وأنها في الوقت نفسه تواصل مفاوضاتها مع مستثمرين آخرين.

وبينت أنها اضطرت إلى بيع أصولها الخارجية "بسبب القيود التي فرضتها بعض الدول على الشركة وفروعها"، دون مزيد من التفاصيل.

وأدرجت الولايات المتحدة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2025 "لوك أويل" و"روسنفت"، أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، على القائمة السوداء للكيانات الخاضعة لعقوبات، في إطار مساعيها للضغط على موسكو من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

وأمهلت واشنطن "لوك أويل" شهراً لبيع أصولها، لكنها مددت لاحقاً هذه المهلة بصورة تدريجية مع تعثر المفاوضات.

وارتفعت أسهم الشركة في بورصة موسكو بنسبة 3,5% إثر هذا الإعلان.

وتشمل الأصول الخارجية الضخمة للمجموعة حصصا في حقول نفطية ومصاف في عدد من البلدان منها العراق وأذربيجان ومصر والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا والمكسيك.